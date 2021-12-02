Власти США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для въезда в страну

Энтони Фаучи. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Американские власти планируют ужесточить требования к тестам на коронавирус для въезжающих в страну лиц из-за распространения омикрон-штамма, передает РИА Новости.

Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, новые требования коснутся и американцев, которые возвращаются в страну.

"Согласно новым правилам, любой, прибывающий в страну, должен будет предъявить отрицательный тест, сделанный за 24 часа до посадки в самолет", - сказал он.

Однако не уточняется, когда именно вступят в силу новые правила.

Ранее Энтони Фаучи, главный инфекционист США, заявил, что омикрон-штамм, вероятно, легче передается и может сопротивляться действию вакцин.

Он также рекомендовал жителям США как можно быстрее ревакцинироваться. Потому что бустерная доза прививки от COVID-19 обеспечит определенную защиту организму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944857-vlasti-ssha-uzhestochat-trebovaniya-k-testam-na-covid-19-dlya-vezda-v-stranu/