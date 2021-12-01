МИД России объявил о высылке американских дипломатов, проработавших в стране более 3-х лет

Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry Press O\TASS via Getty Images

Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку и принимает ответные меры. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова Захаровой опубликовало агентство ТАСС.

"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - цитирует издание официального представителя российского МИДа.

Захарова подчеркнула, что США не имеют полномочий диктовать параметры отъезда и прекращения командировок российских дипломатов.

"Туда их направляла Российская Федерация, выстраивая кадровую политику внутри нашего ведомства, дипломатической службы. Американские партнеры за нас придумали, как и кому из российских дипломатов уезжать из США прекращая свою деятельность. Это, конечно, никак не вписывается в дипломатические нормы", - отметила она.

Как пишет издание, Россия расценивает действия США как "неприкрытое посягательство на суверенное право государства, которое командирует своих представителей, дипломатов и само определяет сроки его нахождения в стране пребывания, причем делает это по тем законам и правилам, которые были написаны принимающей стороной".

"Подчеркну, что выбор не наш. Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор", - заключила Захарова.

Отметим, ранее стало известно, что 30 января следующего года 27 российских дипломатов вынужденно покинут США, столько же работников диппредставительства РФ должны будут покинуть страну 30 июня следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944817-mid-rossii-obyavil-o-vysylke-amerikanskih-diplomatov-prorabotavshih-v-strane-bolee-3-h-let/