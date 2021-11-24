Рабочие склада Amazon пожаловались на нечеловеческие условия труда в преддверии "Черной пятницы"

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Рабочие Amazon пожаловались на "безжалостные" условия труда, передает Mirror Online.

С 2018 года в 24 центра "по выполнению заказов" Amazon скорая помощь была вызвана 971 раз. Почти пять раз в неделю. При этом 178 из этого количества - в центр в Тилсбери в графстве Эссекс. В прошлом месяце из-за перенапряжения там скончался мужчина-сотрудник.

А в преддверии "Черной пятницы", когда, согласно подсчетам, компания может заработать два миллиарда фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов), количество работы резко возросло. Это сказалось на здоровье рабочих склада, которые начали массово жаловаться на условия.

Они заявили, что с ними обращаются как с "рабами" или "роботами".

"Amazon не заботится о здоровье своих сотрудников, они обращаются с людьми как с рабами. Первые три дня по болезни вам не оплатят - неважно, умираете ли вы или потеряли ногу. Эта политика поощряет людей приходить на работу, когда они нездоровы, потому что они боятся, что им не заплатят или их уволят", - сказал источник из Тилсбери.

Люди от нагрузки теряют сознание или у них возникают проблемы с сердцем, дыханием. Также не исключены травмы, полученные в ходе работы. А ночная смена для некоторых длится 10 часов без перерыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943738-rabochie-sklada-amazon-pozhalovalis-na-nechelovecheskie-usloviya-truda-v-preddverii-chernoy-pyatnitsy/