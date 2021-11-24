Тихий убийца: жители Индии рассказали о жизни в опасных условиях загрязненного воздуха

Смог в Дели. Кадр из видео: YouTube/DW

Жители индийской столицы рассказали, как выживают в условиях загрязненного воздуха в городе, передает CNN.

Дели входит в число самых загрязненных городов мира. Ежегодно жители сталкиваются с густым смогом, а концентрация вредных частиц в воздухе с начала ноября достигла опасного уровня.

Некоторые жители говорят, что уже с годами перестали все это замечать. Другие жалуются на тошноту из-за воздуха.

Один из полицейских в столице Индии утверждает, что в этом году ситуация стала особенно невыносимой. Он во время работы ходит в маске и снимает только при необходимости. Ситуацию усугубляют выхлопные газы от автомобилей. От загрязненного воздуха у него даже начали болеть глаза.

"За последние шесть лет, что я живу в Дели, уровень загрязнения ни разу не снизился. С каждым годом он только увеличивается. Каждый год мы выходим на новый уровень, а во время фестивалей всегда становится хуже", - говорит одна из жительниц Нилам Джоши.

По данным IQAir, девять из 10 самых загрязненных городов мира находятся в Индии. Поэтому Дели - не единственный задыхающийся от смога город.

Как показало исследование Института энергетической политики Чикагского университета, грязный воздух может сократить продолжительность жизни жителей Индии в среднем на девять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943654-tihiy-ubiytsa-zhiteli-indii-rasskazali-o-zhizni-v-opasnyh-usloviyah-zagryaznennogo-vozduha/