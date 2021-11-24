ВОЗ предрекла еще 700 тыс. смертей в Европе к марту следующего года

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ВОЗ предупредила, что к марту 2022 года в Европе и некоторых странах Азии от COVID-19 может погибнуть еще 700 тыс. человек, передает Би-би-си.

Число погибших в 53 странах европейского региона достигло 1,5 млн человек. При этом, наблюдая текущую ситуацию в странах, ВОЗ предупредила об увеличении количества жертв.

"Согласно текущим тенденциям, к весне следующего года общее количество зарегистрированных смертей, по прогнозам, превысит 2,2 миллиона", - говорится в сообщении организации.

К примеру, в Австрии из-за увеличения числа случаев заболевания и замедленных темпов вакцинации ввели национальный локдаун. Франция, Германия и Греция могут ввести обязательную ревакцинацию для населения.

Жители некоторых стран встречают новые коронавирусные ограничения агрессией. В Нидерландах несколько ночей подряд происходили беспорядки из-за введенной изоляции.

Тем временем подтвержденные случаи летальных исходов от COVID-19 в европейском регионе превысили отметку в 4200 человек ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943622-voz-predrekla-esche-700-tys-smertey-v-evrope-k-martu-sleduyuschego-goda/