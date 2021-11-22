Путин ревакцинировался от COVID-19

Владимир Путин. Фото: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/AFP via Getty Images

Российский президент Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса, передает ТАСС.

Глава России отметил, что процедура вакцинации прошла безболезненно. После инъекции Путин чувствует себя нормально.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", – заявил российский президент на встрече с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Кроме того, Путин вызвался добровольцем для участия в эксперименте по использованию назальной вакцины от COVID-19.

В сентябре президент России был вынужден уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом в его окружении. Весной Путин получил два компонента вакцины "Спутник V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943256-putin-revaktsinirovalsya-ot-covid-19/