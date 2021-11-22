Путин ревакцинировался от COVID-19

Российский президент Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса, передает ТАСС.
Глава России отметил, что процедура вакцинации прошла безболезненно. После инъекции Путин чувствует себя нормально.
"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", – заявил российский президент на встрече с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Кроме того, Путин вызвался добровольцем для участия в эксперименте по использованию назальной вакцины от COVID-19.
В сентябре президент России был вынужден уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом в его окружении. Весной Путин получил два компонента вакцины "Спутник V".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943256-putin-revaktsinirovalsya-ot-covid-19/