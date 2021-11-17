Школы и колледжи в Дели временно закрылись из-за окутавшего город ядовитого тумана

Ядовитый туман окутал Дели. Скриншот: Youtube/DW

В индийском городе Дели власти временно закрыли школы и колледжи из-за ухудшения ситуации с загрязнением воздуха, передает Би-би-си.

Ядовитый туман окутал второй крупнейший город Индии. Вот уже долгое время Дели является одним из самых загрязненных мест в мире. Воздух здесь становится еще более токсичным с наступлением зимних месяцев. Ситуацию ухудшают фестиваль Дивали, во время которого массово запускаются салюты, и низкая скорость ветра.

Уровни PM2,5 в Дели намного выше предела, рекомендованного ВОЗ. В некоторых частях города показатель достигает 400, тогда как "удовлетворительным" считается цифра от 51 до 100.

В этом году ситуация с воздухом стала настолько критической, что Верховный суд страны призвал местные власти к "решительным мерам".

В итоге до 21 ноября в Дели были приостановлены строительные работы, запрещен въезд грузовиков в Дели и соседние штаты Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Раджастан. За исключением груза с товарами первой необходимости.

Кроме того, в частных компаниях поощряется работа из дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942591-shkoly-i-kolledzhi-v-deli-vremenno-zakrylis-iz-za-okutavshego-gorod-yadovitogo-tumana/