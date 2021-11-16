США заявили о введении новых санкций против Беларуси

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США совместно с ЕС готовят новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, передает РИА Новости.

"Мы также в координации с Евросоюзом, нашими партнерами и союзниками готовим санкции, которые призовут режим Александра Лукашенко к ответственности за его продолжающиеся посягательства на демократию, права человека и международные нормы", – отметил Прайс.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат координировать действия с Евросоюзом в вопросе следующих шагов в отношении Беларуси.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Беларусь миграционным кризисом отвлекает внимание от действий Москвы на границе с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942344-ssha-zayavili-o-vvedenii-novyh-sanktsiy-protiv-belarusi/