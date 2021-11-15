Экипаж МКС укрыли на корабле из-за космического мусора

Иллюстративное фото: pexels.com

Космонавтам на МКС дали указание укрыться на время в космических кораблях, передает РИА Новости.

Специалисты сообщили, что мимо Международной космической станции должен пролететь кусок космического мусора, который может представлять опасность. Предположительно, это обломок от спутника. Но какого именно, специалисты не уточнили.

"Следующее время сближения 07:06 (13:06 по Нур-Султану - Прим. ред.). Поэтому предлагаем вам перейти в "Союз" в 07:00 (13:00 по Нур-Султану), будем ждать вашего доклада, когда будете в "Союзе", - говорит сказал специалист подмосковного Центра Управления полетами (ЦУП) российскому космонавту Петру Дуброву.

Специалисты ЦУП в Хьюстоне тоже порекомендовали другим космонавтам спрятаться в своих сегментах.

В случае экстренной эвакуации, когда до опасного сближения остается мало времени, космонавты традиционно укрываются в космических кораблях.

На данный момент на МКС находятся Петр Дубров и Антон Шкаплеров из России, Марк Томас Ванде Хеи, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршберн из США, а также немец Маттиас Маурер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942232-ekipazh-mks-ukryli-na-korable-iz-za-kosmicheskogo-musora/