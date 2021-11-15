Число зараженных COVID-19 в мире значительно выросло за последнюю неделю

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Число зараженных COVID-19 выросло за последнюю неделю во всем мире, передает ТАСС.

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией возросло на 3,4 млн. Это на 0,3 млн больше показателя прошлой недели, а также рекордное с конца сентября.

Кроме того, увеличилась смертность от COVID-19. На этой неделе количество летальных исходов составило 51,5 тыс., что на 2,6 тыс. больше прошлого показателя.

Главным эпицентром распространения стали страны Европы. Там наблюдается резкий скачок заболеваемости. Хотя в ряде стран количество вакцинированных достигает 70 процентов.

К примеру, в Германии за семь дней прибавилось 250 тыс. заболевших. В Италии ежедневно регистрировали примерно 8,5 тыс., в Испании - четыре тысячи ежедневно.

Напомним, российский инфекционист назвал три возможных сценария развития коронавируса. А в Австрии ввели жесткий локдаун для граждан, которые не привились вакциной от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942176-chislo-zarazhennyh-covid-19-v-mire-znachitelno-vyroslo-za-poslednyuyu-nedelyu/