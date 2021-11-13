Дочь президента Филиппин решила баллотироваться в вице-президенты

Родриго Дутерте и Сара Дутерте-Карпио. Фото: - / Contributor / Getty Images

Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара Дутерте-Карпио приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы в вице-президенты своей страны.

Как пишет сайт Philstar, дочь президента Дутерте, которая на данный момент является мэром города Давао, сменила Лайлу Уй в качестве кандидата на пост вице-президента Филиппин от партии христиано-мусульманских демократов Lakas-CMD.

Кроме того, отмечается, что Федеральная партия Филиппин (PFP) утвердила ее в качестве своего кандидата в вице-президенты.

Сам Родриго Дутерте, в свою очередь, уже не сможет претендовать на пост президента страны после окончания своего нынешнего срока. Плюс ко всему, ранее он объявлял об уходе из политики и отказе баллотироваться в вице-президенты.

Его дочь Сара же отказалась от переизбрания на пост мэра Давао и перед своим выдвижением вышла из региональной партии Hugpong ng Pagbabago, после чего присоединилась к национальной партии Lakas-CMD.

Это было сделано по той причине, что только члены национальных партий могут претендовать на государственный пост.

Позже Родриго Дутерте заявил, что его дочь выдвинет свою кандидатуру на пост президента на выборах 2022 года.

Телеканал CNN Philippines отметил, что комиссия по выборам разрешает замену кандидатов до 15 ноября. Всеобщие выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942066-doch-prezidenta-filippin-reshila-ballotirovatsya-v-vitse-prezidenty/