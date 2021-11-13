Двое российских военнослужащих погибли во время учений в Беларуси

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Двое российских военнослужащих погибли во время парашютного десантирования в рамках учений, проводимых на территории Беларуси.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, несчастный случай произошел 12 ноября во время высадки подразделения Воздушно-десантных войск.

Указывается, что высадка производилась на незнакомую площадку в районе белорусского города Гродно.

Причиной трагедии, по данным ведомства, стал внезапный сильный порыв ветра, из-за которого у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих, погасли купола.

Один из военных попытался спасти обоих и остановить падение, выпустив запасной парашют. Ему не хватило высоты и парашютная система не успела вступить в работу. Произошло жесткое приземление.

Отмечается, что оба погибших служили по контракту и имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.

"В результате происшествия оба военнослужащих получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь.

Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", — отметили в Минобороны.

В данный момент проводится расследование, по результатам которого будут установлены все обстоятельства трагедии.

Также отмечается, что учения белорусских и российских десантников проходили на фоне наращивания военной активности у западной границы Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942023-dvoe-rossiyskih-voennosluzhaschih-pogibli-vo-vremya-ucheniy-v-belarusi/