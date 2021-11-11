ВОЗ предсказала дефицит шприцев в 2022 году

Иллюстративное фото: UNICEF/Nyani Quarmyne

В следующем году мир может ожидать дефицит медицинских шприцев, которые используются для вакцинации от коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, в этом году было сделано более 6,8 млрд прививок от COVID-19. В то время как в год производится шесть млрд шприцев, заявила Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения.

По ее мнению, производители по всему миру должны найти способ увеличить производство одноразовых шприцев. Иначе мир может столкнуться с их недостатком уже в 2022 году, при этом дефицит может достигнуть до одного млрд шприцев.

Хедман предупредила, что из-за нехватки шприцев дети по всему миру могут пропустить плановые прививки. Она также отметила, что нельзя использовать шприцы повторно, поскольку это небезопасно для здоровья.

Кроме того, старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения добавила, что проблемы с дефицитом шприцов могут возникнуть из-за транспортировки. Шприцы занимают больше места, чем сами колбы с вакцинами, поэтому могут быть задержки по логистике.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пандемия COVID-19 "продлится на год дольше", потому что бедные страны не получают нужного им объема вакцин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941655-voz-predskazala-defitsit-shpritsev-v-2022-godu/