Смерть молодой девушки вызвала бурю протестов сторонников абортов в Польше

Протестующие с портретом покойной Изабеллы. Кадр из видео: YouTube/euronews

В Польше прошли массовые демонстрации, которые были вызваны смертью беременной женщины, передает DW.

У беременной 30-летней Изабеллы из города Пщины воды отошли на 22-й неделе беременности. Но врачи в больнице из-за правовой ситуации в Польше, связанной с запретами на аборт, "дожидались смерти плода". В итоге девушка скончалась от септического шока.

Как известно, в Польше нельзя прерывать беременности при пороках развития плода.

После этой трагедии по всей стране прошли массовые протесты в память об Изабелле. Врачей временно отстранили от работы, ведется расследование.

7 ноября Министерство здравоохранения Польши опубликовало инструкции, согласно которым аборт возможен, если беременность угрожает жизни или здоровью матери.

Ранее в Техасе вступил в силу закон о запрете абортов после шестой недели. Это вызвало массовые протесты и недовольство со стороны активистов и даже президента Джо Байдена.

В начале сентября суд Мексики официально декриминализировал аборты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941041-smert-molodoy-devushki-vyzvala-buryu-protestov-storonnikov-abortov-v-polshe/