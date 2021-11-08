США открыли границы для вакцинированных определенными препаратами туристов

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С 8 ноября США вновь открыли свои границы для вакцинированных туристов, передает Би-би-си.

Запрет на въезд наложил бывший президент Дональд Трамп из-за COVID-19. Он затронул неамериканских граждан из более чем 30 стран, включая Великобританию и государства ЕС.

Чтобы остановить распространение коронавируса, границы США были первоначально закрыты для путешественников из Китая в начале 2020 года. Затем ограничения были распространены на другие страны.

Правила запрещали въезд большинству неамериканских граждан, которые были в Великобритании и ряде других европейских стран, а также в Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

Согласно новым правилам, иностранные путешественники должны будут предъявить доказательство вакцинации перед полетом, получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней и передать свою контактную информацию. Карантина при въезде не будет.

Сухопутные границы США с соседями Канадой и Мексикой также будут открыты для полностью вакцинированных.

Однако казахстанцы, вакцинированные "Спутником V" и QazVac, не смогут попасть в США. Согласно данным МИД РК, в список одобренных США входят такие вакцины как Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac.

Ранее Индия открыла границы для туристов спустя 19 месяцев блокировки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941040-ssha-otkryli-granitsy-dlya-vaktsinirovannyh-opredelennymi-preparatami-turistov/