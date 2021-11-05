Воздух в столице Индии стал токсичным после фейерверков в честь фестиваля

Воздух в Дели. Фото: Twitter/@rishika625

В Дели из-за массового взрыва петард в честь фестиваля Дивали воздух стал токсичным, передает Би-би-си.

Несмотря на запрет, жители города до поздней ночи четверга взрывали петарды.

По данным правительственных наблюдателей за качеством воздуха, концентрация PM2,5 - опасных крошечных загрязнителей в воздухе - составляла 999 на кубический метр, что является максимальным показателем. В нескольких местах зарегистрированы цифры, близкие или превышающие 500, что относится к категории "тяжелых".

Цифра от 0 до 50 считается "хорошей", а от 51 до 100 - "удовлетворительной" в соответствии с индексом качества воздуха или AQI.

В этом году правительство запретило продажу и взрыв петард, чтобы снизить уровень загрязнения. Но это, похоже, не остановило жителей города.

В пятницу утром город покрыл толстый слой смога, и люди жаловались на зуд в горле и слезотечение.

В Индии самый загрязненный воздух в мире. По оценкам экспертов, в Индии, где расположены 22 из 30 самых загрязненных городов мира, ежегодно умирает более одного миллиона человек.

В прошлом году в Дели была зафиксирована самая высокая на сегодняшний день концентрация PM2,5 - она ​​в 14 раз превышала безопасный предел, признанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее мы писали, что загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940750-vozduh-v-stolitse-indii-stal-toksichnym-posle-feyerverkov-v-chest-festivalya/