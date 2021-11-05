Экологи мира назвали сверхбогатых людей "экологическими вандалами" и обвинили в выбросах СО2

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Организация Oxfam заявила, что сверхбогатые люди на планете виновны в значительной доле выбросов СО2, передает DW.

Экологи из объединения благотворительных организаций Oxfam назвали сверхбогатых людей "экологическими вандалами".

И в своем исследовании показали, что на данный момент сверхбогатые люди способствуют большему количеству выбросов парниковых газов, чем половина самого бедного населения планеты.

Ожидается, что 10 процентов самых богатых людей превысит значение целевого предела в 1,5 градуса в девять раз. А сверхбогатые - в 30 раз.

"Это включает как меры по ограничению расхода СО2 предметами роскоши, такими как мегаяхты, частные самолеты и частные космические путешествия, так и шаги по ограничению климатоемких инвестиций, таких как владение акциями в индустрии ископаемого топлива", - говорит автор исследования Тим Гор.

Свархбогатыми в исследовании Oxfam считаются люди, зарабатывающие не менее 172 тыс. долларов ежегодно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940732-ekologi-mira-nazvali-sverhbogatyh-lyudey-ekologicheskimi-vandalami-i-obvinili-v-vybrosah-so2/