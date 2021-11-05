Newsweek: виски за 5,8 тыс. долларов, которые подарили Майку Помпео, так и не нашли

Майк Помпео. Фото: Eugene Hoshiko/AP Photo/Bloomberg via Getty Images

Сотрудники генеральной инспекции США не нашли бутылки, которая была подарена бывшему госсекретарю Майку Помпео, передает Newsweek.

Бутылка коллекционного виски Suntory Hibiki выдержкой 30 лет за 5800 долларов, которая была подарена Помпео в 2019 году, так и не нашлась. Генеральный инспектор сообщил, что ее не оказалось в хранилище подарков для правительственных чиновников.

Как показывают данные, 77 человек входили в хранилище в период с 3 августа 2020 по 31 января этого года. Общее количество посещений составляет более трех тысяч раз. Кроме того, большинство из людей покинули свои рабочие места до начала расследования в августе.

Занимавший в 2019 году пост госсекретаря Майк Помпео получил презент от представителей Японии. О самом подарке стало известно в начале августа. Официальным лицам США при правительстве нельзя принимать подарки дороже 390 долларов.

Инцидент вызвал споры, потому что в случае нарушения данного запрета, чиновник подвергается штрафу.

Сам Помпео утверждает, что лично виски не получал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940720-newsweek-viski-za-58-tys-dollarov-kotorye-podarili-mayku-pompeo-tak-i-ne-nashli/