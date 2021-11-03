Китай сообщил о более 100 новых случаев заражения COVID-19

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В среду Китай сообщил о более чем 100 случаях заражения COVID-19, в том числе девять в Пекине, который уже ввел несколько ограничений на поездки жителей города в другие части страны на фоне нового всплеска коронавируса, передает Rediff.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в среду, что во вторник было зарегистрировано 93 случая местной передачи COVID-19 и 16 новых завозных случаев, что является максимальным показателем за один день за последние недели.

Из новых местных случаев 35 были зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, 14 в провинции Хэбэй, еще 14 в Ганьсу, девять в Пекине, шесть во Внутренней Монголии, по четыре в Чунцине и Цинхае, по два в Цзянси, Юньнань и Нинся , и один в Сычуани.

Во вторник также было зарегистрировано 16 новых завозных случаев, в том числе три ранее зарегистрированных бессимптомных носителя.

Ранее мы писали, что Китай заблокировал город с 4 млн человек из-за шести случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940341-kitay-soobschil-o-bolee-100-novyh-sluchaev-zarazheniya-covid-19/