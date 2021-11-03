Мужчину в Китае посадили в тюрьму на девять суток из-за мема

Мем с собакой. Фото: cnn.com

В Китае мужчина отправил в групповой чат в социальной сети WeChat мем, который полицейские сочли оскорбительным и арестовали отправителя на девять суток, передает CNN.

Мужчина по фамилии Ли отправил мем, изображающий собаку в полицейской шляпе, держащую полицейский значок и указывающую на камеру. Это обычное изображение, которое раньше широко использовалось в интернете, с различными вариациями, иногда включая кота или мультяшного персонажа в полицейской шляпе.

В субботу вечером местная полиция получила наводку от представителя общественности, в которой утверждалось, что Ли прислал изображение, «оскорбляющее имидж полиции».

Полиция начала расследование в отношении чат-группы, в которой было более 330 участников. Узнав, что Ли «недоволен мерами по предотвращению насилия в обществе», полиция вызвала Ли в участок, где его допросили и в конце концов «признали в факте оскорбления полиции».

Многие в Сети протестовали против наказания Ли, утверждая, что использование интернет-шуток вряд ли могло служить основанием для задержания полицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940267-muzhchinu-v-kitae-posadili-v-tyurmu-na-devyat-sutok-iz-za-mema/