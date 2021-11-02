Bank of America предсказал рост нефти до 120 долларов за баррель

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Как прогнозирует Bank of America, стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель к середине следующего года, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики Bank of America сообщают, что мировой энергетический кризис вызвал подорожание угля и газа и ускорил восстановление нефтяных фьючерсов, которые представлены на биржах Лондона и Нью-Йорка. По их данным, сырье продолжит подниматься в цене на фоне растущего спроса на топливо.

"Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

Ранее стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940125-bank-of-america-predskazal-rost-nefti-do-120-dollarov-za-barrel/