Старейшая обладательница титула "Мисс Америка" умерла в возрасте 97 лет

Джо-Кэрролл Дэннисон. Кадр из видео: YouTube/Miss America Organization

Джо-Кэрролл Дэннисон была победительницей конкурса красоты в США в 1942 году, передает CNN.

Дэннисон до своей смерти в прошлом месяце была старейшей из живущих обладательниц титула "Мисс Америка". Она скончалась в Калифорнии в возрасте 97 лет. А победительницей конкурса красоты стала еще в 1942 году.

Она родилась в 1923 году в штате Аризона. И с ранних лет выступала в шоу вместе со своими родителями по стране.

Ее заметили и предложили поучаствовать в конкурсе красоты от своего города Тайлер в Техасе. Она поначалу не хотела, но потом согласилась, так как ей пообещали подарить за это бесплатный купальник. После победы там, она выиграла конкурс мисс Техас. А позже стала "Мисс Америкой" 1942 года.

Дэннисон стала первой, кто отказался носить купальные костюмы на сцене после завоевания титула первой красавицы в США.

После этого она подписала контракт с 20th Century Fox и снялась в фильмах "История Джолсона", "Крылатая победа" и других проектах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940047-stareyshaya-obladatelnitsa-titula-miss-amerika-umerla-v-vozraste-97-let/