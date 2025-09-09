Измеряют давление и распознают жесты: какими будут новые Apple Watch
Опубликовано:
Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Среди прочих гаджетов - новые Apple Watch, передает NUR.KZ.
Трансляция велась на официальном YouTube-канале Apple.
Компания представила три версии Apple Watch:
- Apple Watch SE 3;
- Apple Watch S11;
- Apple Watch Ultra 3.
Как уточняет РБК, Apple Watch SE 3 впервые получили функцию постоянно активного дисплея Always-On-Display, а также поддержку распознавания некоторых жестов.
Добавлена функция измерения артериального давления, а также улучшенная технология мониторинга сна.
В активном режиме гаджет может проработать без подзарядки до 24 часов.
Цены на линейку новых Apple Watch:
- Apple Watch SE 3 - 249 долларов (это 133,6 тыс. тенге);
- Apple Watch S11 - 399 долларов (214 тенге тыс. тенге);
- Apple Watch Ultra 3 - 699 долларов (375 тыс. тенге).
