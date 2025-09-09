Измеряют давление и распознают жесты: какими будут новые Apple Watch

Во вторник, 9 сентября, компания Apple провела традиционную ежегодную презентацию новых продуктов. Среди прочих гаджетов - новые Apple Watch, передает NUR.KZ.

Трансляция велась на официальном YouTube-канале Apple.

Компания представила три версии Apple Watch:

Apple Watch SE 3;

Apple Watch S11;

Apple Watch Ultra 3.

Как уточняет РБК, Apple Watch SE 3 впервые получили функцию постоянно активного дисплея Always-On-Display, а также поддержку распознавания некоторых жестов.

Добавлена функция измерения артериального давления, а также улучшенная технология мониторинга сна.

В активном режиме гаджет может проработать без подзарядки до 24 часов.

Цены на линейку новых Apple Watch:

Apple Watch SE 3 - 249 долларов (это 133,6 тыс. тенге);

Apple Watch S11 - 399 долларов (214 тенге тыс. тенге);

Apple Watch Ultra 3 - 699 долларов (375 тыс. тенге).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.