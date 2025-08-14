Приложения eGov Mobile обновили: что еще стало доступно казахстанцам

Мобильное приложение "Электронного правительства" eGov Mobile получило масштабное обновление. В Минцифры рассказали, что именно изменилось, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в ведомстве, за пять лет количество пользователей eGov Mobile увеличилось в шесть раз и превысило 11 миллионов. Поэтому приложение решили обновить. В ведомстве подробно рассказали, что еще стало доступно казахстанцам в приложении.

Интеллектуальный поиск и виртуальный помощник

Одно из главных нововведений – интеллектуальный поиск. Теперь при вводе запроса отображаются все релевантные результаты: услуги, жизненные ситуации.

Рядом с поисковой строкой появился виртуальный ассистент eGov AI на базе искусственного интеллекта. Он встроен в приложение и помогает пользователям быстро находить нужную информацию о государственных услугах.

ИИ работает в формате чата – достаточно задать вопрос, и ассистент простыми словами объяснит, что нужно сделать, а при необходимости направит прямо на нужный раздел или услугу.

Усилена безопасность

В обновленном приложении особое внимание уделено вопросам информационной безопасности. Усилена защита персональных данных, реализован ряд технических доработок, направленных на повышение устойчивости системы к внешним угрозам.

Упрощенная навигация

На главной странице теперь представлены иконки самых популярных сервисов – включая быстрый доступ к государственным услугам. Иконка с логотипом eGov размещена на видном месте и ведет напрямую в каталог, где собраны все услуги, удобно структурированные по тематикам.

Для удобства пользователей услуги разделены на направления электронного правительства и портала Е-лицензирования.

Обновлен раздел "Сервисы"

Теперь по иконке "Сервисы" в нижнем меню приложения доступен полный перечень цифровых сервисов.

По словам разработчиков, интерфейс раздела стал более понятным: напротив каждого сервиса размещена иконка в виде канцелярской кнопки – при нажатии услуга автоматически добавляется в список популярных.

Мгновенный доступ к цифровым документам

Значительные изменения коснулись раздела "Цифровые документы". Удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении и другие важные документы теперь отображаются прямо на главной странице – без необходимости переходить в отдельный раздел.

Каталог жизненных ситуаций

Для удобства пользователей внедрен отдельный каталог по жизненным ситуациям. Он позволяет получить пошаговые инструкции – например, как прикрепиться к поликлинике, восстановить документы или получить водительское удостоверение. При выборе нужной ситуации открывается структурированная информация: что делать, куда обращаться, какой услугой воспользоваться и какие нормативные документы действуют в данном случае.

Каждая жизненная ситуация сопровождается интерактивным опросом. На его основе пользователь получает персонализированный сценарий. Если предложенное решение не подошло, можно пройти опрос повторно – система предложит альтернативный вариант.

Улучшение функции eGov QR

Теперь на экране отображается пояснение о назначении сервиса, а при необходимости экран автоматически подсвечивается для комфортного использования в темное время суток.

Модернизация раздела "Сообщения"

Уведомления о статусах услуг, результатах опросов и важных обновлениях теперь сгруппированы по темам, что упрощает поиск нужной информации.

Расширенные данные в личном профиле

Теперь в нем отображаются персональные данные, сведения о семье, здоровье, трудовой деятельности, штрафах, имуществе и других сферах. Доступна история предоставленных согласий, а переход к нужному разделу осуществляется через понятную и логичную навигацию.

Что такое eGov mobile

Как указано на портале eGov, мобильное приложение eGov mobile предназначено для оказания государственных услуг и сервисов "Электронного правительства" посредством устройств мобильной связи.

Приложение имеет свой интерфейс, на главной странице которого представлены цифровые документы, eGov QR, сервисы, популярные услуги, цифровые сведения и жизненные ситуации.

Цифровой документ является аналогом оригинала документа. В приложении содержится 33 цифровых документа, которые казахстанцы могут предъявлять по запросу.

eGov QR – это альтернативный метод, который облегчит процесс подписания документов. Его использование поможет получить быстрый доступ к необходимому документу и подписать его в режиме онлайн через еGov Mobile.

С помощью QR можно авторизоваться и подписать услуги на портале электронного правительства eGov.kz, оплатить государственную пошлину за оказанную услугу в ЦОН, получить доступ к просмотру документа третьего лица в сервисе “Цифровые документы".

Для авторизации в приложении необходимо иметь зарегистрированный в базе граждан мобильный телефон, кроме того, нужно пройти биометрию.

