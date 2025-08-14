Приложения eGov Mobile обновили: что еще стало доступно казахстанцам

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами

      Приложения eGov Mobile обновили: что еще стало доступно казахстанцам

      Опубликовано:

      Приложение
      Приложение. Иллюстративное фото: gov.kz

      Мобильное приложение "Электронного правительства" eGov Mobile получило масштабное обновление. В Минцифры рассказали, что именно изменилось, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

      Как рассказали в ведомстве, за пять лет количество пользователей eGov Mobile увеличилось в шесть раз и превысило 11 миллионов. Поэтому приложение решили обновить. В ведомстве подробно рассказали, что еще стало доступно казахстанцам в приложении.

      Интеллектуальный поиск и виртуальный помощник

      Одно из главных нововведений – интеллектуальный поиск. Теперь при вводе запроса отображаются все релевантные результаты: услуги, жизненные ситуации.

      Рядом с поисковой строкой появился виртуальный ассистент eGov AI на базе искусственного интеллекта. Он встроен в приложение и помогает пользователям быстро находить нужную информацию о государственных услугах.

      ИИ работает в формате чата – достаточно задать вопрос, и ассистент простыми словами объяснит, что нужно сделать, а при необходимости направит прямо на нужный раздел или услугу.

      Усилена безопасность

      В обновленном приложении особое внимание уделено вопросам информационной безопасности. Усилена защита персональных данных, реализован ряд технических доработок, направленных на повышение устойчивости системы к внешним угрозам.

      Упрощенная навигация

      На главной странице теперь представлены иконки самых популярных сервисов – включая быстрый доступ к государственным услугам. Иконка с логотипом eGov размещена на видном месте и ведет напрямую в каталог, где собраны все услуги, удобно структурированные по тематикам.

      Для удобства пользователей услуги разделены на направления электронного правительства и портала Е-лицензирования.

      Обновлен раздел "Сервисы"

      Теперь по иконке "Сервисы" в нижнем меню приложения доступен полный перечень цифровых сервисов.

      По словам разработчиков, интерфейс раздела стал более понятным: напротив каждого сервиса размещена иконка в виде канцелярской кнопки – при нажатии услуга автоматически добавляется в список популярных.

      Мгновенный доступ к цифровым документам

      Значительные изменения коснулись раздела "Цифровые документы". Удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении и другие важные документы теперь отображаются прямо на главной странице – без необходимости переходить в отдельный раздел.

      Каталог жизненных ситуаций

      Для удобства пользователей внедрен отдельный каталог по жизненным ситуациям. Он позволяет получить пошаговые инструкции – например, как прикрепиться к поликлинике, восстановить документы или получить водительское удостоверение. При выборе нужной ситуации открывается структурированная информация: что делать, куда обращаться, какой услугой воспользоваться и какие нормативные документы действуют в данном случае.

      Каждая жизненная ситуация сопровождается интерактивным опросом. На его основе пользователь получает персонализированный сценарий. Если предложенное решение не подошло, можно пройти опрос повторно – система предложит альтернативный вариант.

      Улучшение функции eGov QR

      Теперь на экране отображается пояснение о назначении сервиса, а при необходимости экран автоматически подсвечивается для комфортного использования в темное время суток.

      Модернизация раздела "Сообщения"

      Уведомления о статусах услуг, результатах опросов и важных обновлениях теперь сгруппированы по темам, что упрощает поиск нужной информации.

      Расширенные данные в личном профиле

      Теперь в нем отображаются персональные данные, сведения о семье, здоровье, трудовой деятельности, штрафах, имуществе и других сферах. Доступна история предоставленных согласий, а переход к нужному разделу осуществляется через понятную и логичную навигацию.

      Что такое eGov mobile

      Как указано на портале eGov, мобильное приложение eGov mobile предназначено для оказания государственных услуг и сервисов "Электронного правительства" посредством устройств мобильной связи.

      Приложение имеет свой интерфейс, на главной странице которого представлены цифровые документы, eGov QR, сервисы, популярные услуги, цифровые сведения и жизненные ситуации.

      Цифровой документ является аналогом оригинала документа. В приложении содержится 33 цифровых документа, которые казахстанцы могут предъявлять по запросу.

      eGov QR – это альтернативный метод, который облегчит процесс подписания документов. Его использование поможет получить быстрый доступ к необходимому документу и подписать его в режиме онлайн через еGov Mobile.

      С помощью QR можно авторизоваться и подписать услуги на портале электронного правительства eGov.kz, оплатить государственную пошлину за оказанную услугу в ЦОН, получить доступ к просмотру документа третьего лица в сервисе “Цифровые документы".

      Для авторизации в приложении необходимо иметь зарегистрированный в базе граждан мобильный телефон, кроме того, нужно пройти биометрию.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.