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СМИ: США расследуют, получил ли DeepSeek доступ к чипам Nvidia через третьих лиц в Сингапуре

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Искусственный интеллект
IT-специалисты и ИИ. Фото: Freepik/DC Studio

Журналистам стало известно, что власти США расследуют, получил ли китайский стартап DeepSeek чипы Nvidia через третьих лиц в Сингапуре, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По данным источников Bloomberg, американские власти выясняют, не приобретал ли DeepSeek передовые полупроводники Nvidia через посредников в Сингапуре, чтобы обойти запрет США на продажу чипов, используемых для задач искусственного интеллекта.

Недавно DeepSeek выпустила чат-бот R1, который в некоторых аспектах сопоставим с американскими аналогами, что вызвало опасения, что Китай может обогнать США в гонке за передовые ИИ-технологии. Инженеры отмечают высокую эффективность и низкую стоимость R1, что делает его конкурентоспособным решением на рынке.

Чиновники Белого дома и ФБР также проверяют, использовала ли DeepSeek посредников в Сингапуре для покупки запрещенных чипов Nvidia, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2216870-smi-ssha-rassleduyut-poluchil-li-deepseek-dostup-k-chipam-nvidia-cherez-tretih-lic-v-singapure/