СМИ: Китайское ИИ-приложение DeepSeek, вероятнее всего, было обучено на модели OpenAI

Журналисты сообщили, что китайское приложение с искусственным интеллектом DeepSeek, вероятнее всего, было обучено на модели OpenAI, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что DeepSeek якобы использовала технику под названием "дистилляция" для копирования языковых моделей OpenAI, что может вызвать потенциальные правовые и этические проблемы. С тех пор представители OpenAI заявили, что у компании есть доказательства неправомерного использования фирменной технологии компанией DeepSeek.

Спор сосредоточен на утверждении, что DeepSeek присвоил результаты, полученные языковыми моделями OpenAI, для улучшения собственных структур ИИ. Процесс "дистилляции" включает создание сжатой модели, которая имитирует возможности более крупной, предварительно обученной модели.

По сути, DeepSeek, возможно, использовал технологию искусственного интеллекта OpenAI для создания альтернативного, конкурентоспособного продукта.