Еврокомиссия потребовала от Apple сделать операционную систему iOS более открытой

Европейская комиссия обязала Apple пересмотреть операционную систему iOS для обеспечения ее совместимости с устройствами других производителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В опубликованном документе регуляторы потребовали предоставить внешним разработчикам подробную информацию о доступе к функциям iPhone, а также создать механизм связи для обработки запросов. Комиссия также призвала Apple упростить процедуры для рассмотрения отклоненных заявок и урегулирования споров.

Apple, защищая свою позицию, заявила, что закрытая система iOS обеспечивает высокое качество работы пользователей и лучше защищает их конфиденциальность. Однако Евросоюз видит в этих ограничениях злоупотребление рыночной властью, направленной на подавление конкуренции.

Особенно активно на открытии iOS настаивает Meta. Apple утверждает, что предложенные изменения вызывают серьезные риски для конфиденциальности и безопасности пользователей.