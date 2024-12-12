Google анонсировала выпуск новой версии ИИ Gemini 2.0
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Компания Google анонсировала искусственный интеллект Gemini 2.0, который открывает возможности для создания виртуальных помощников, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Генеральный директор Google Сундар Пичаи отметил, что этот шаг приближает компанию к разработке универсального помощника, способного выполнять сложные задачи автономно. Google также планирует интегрировать новую модель во все свои продукты.
Gemini 2.0 обладает мультимодальными функциями, позволяющими генерировать собственные изображения и аудио. Первая версия Gemini, запущенная в декабре прошлого года, уже стала революционной, объединяя обработку текста, видео, изображений, аудио и кода.
Первые тесты новой модели будут доступны разработчикам, а широкая аудитория пользователей Gemini сможет опробовать экспериментальную версию Gemini 2.0 Flash в ближайшее время.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2199461-google-anonsirovala-vypusk-novoy-versii-ii-gemini-2-0/