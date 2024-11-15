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Приложение с чат-ботом Gemini AI стало доступно для владельцев iPhone

Опубликовано:

Логотипы Google и Gemini
Логотипы Google и Gemini. Иллюстративное фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Чат-бот Google на базе искусственного интеллекта Gemini AI теперь доступен в виде приложения для пользователей iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Google выпустила приложение Gemini на базе ИИ для iPhone, предлагая бесплатный доступ к виртуальному помощнику на 35 языках. Пользователи могут также воспользоваться Gemini Live — голосовым помощником, с которым можно общаться на разные темы.

Сервис поддерживает 12 языков, включая испанский, арабский и хинди, а в будущем планируется добавить новые.

Кроме того, приложение включает премиум-функцию для генерации изображений Google Imagen 3 и инструмент Extensions, который объединяет Gemini с другими сервисами Google, такими как YouTube и Gmail, в одной беседе. Запуск усиливает конкуренцию на рынке ИИ, где Google и Microsoft борются за лидерство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2187827-prilozhenie-s-chat-botom-gemini-ai-stalo-dostupno-dlya-vladelcev-iphone/

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