Приложение с чат-ботом Gemini AI стало доступно для владельцев iPhone

Чат-бот Google на базе искусственного интеллекта Gemini AI теперь доступен в виде приложения для пользователей iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Google выпустила приложение Gemini на базе ИИ для iPhone, предлагая бесплатный доступ к виртуальному помощнику на 35 языках. Пользователи могут также воспользоваться Gemini Live — голосовым помощником, с которым можно общаться на разные темы.

Сервис поддерживает 12 языков, включая испанский, арабский и хинди, а в будущем планируется добавить новые.

Кроме того, приложение включает премиум-функцию для генерации изображений Google Imagen 3 и инструмент Extensions, который объединяет Gemini с другими сервисами Google, такими как YouTube и Gmail, в одной беседе. Запуск усиливает конкуренцию на рынке ИИ, где Google и Microsoft борются за лидерство.