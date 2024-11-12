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Эзотерика

Китайская компания подала иск против Apple из-за удаления приложения из AppStore

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Логотип Apple на экране смартфона
Логотип Apple. Иллюстративное фото: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Китайский суд впервые согласился рассмотреть иск местной компании против Apple, который был подан из-за удаления приложения из App Store, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Суд по интеллектуальным правам в Пекине принял жалобу компании Beijing Bodyreader Technology, разработчика приложения для исправления осанки Bodyreader, удаленного из App Store в 2020 году. Beijing Bodyreader требует 420 тысяч долларов компенсации, оспаривая утверждение Apple, что приложение нарушает правила магазина.

Данный иск может привести к более жесткому контролю деятельности Apple в Китае. Официальная позиция компании заключается в том, что строгие правила App Store защищают пользователей, однако такой уровень контроля вызывает споры, особенно среди разработчиков. Ранее, в 2021 году, компания Epic Games, создатель Fortnite, подала аналогичный иск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2186174-kitayskaya-kompaniya-podala-isk-protiv-apple-iz-za-udaleniya-prilozheniya-iz-appstore/

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