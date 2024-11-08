Первая картина, нарисованная роботом, была продана на аукционе за рекордную сумму
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Первое произведение искусства, нарисованная гуманоидным роботом Ai-Da, было продано на аукционе за миллион долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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На аукционе в Нью-Йорке продан портрет математика Алана Тьюринга, созданный человекоподобным роботом-художником. Полотно под названием "AI God. Портрет Алана Тьюринга", высотой 2,2 метра, ушло за 1,08 млн долларов, что превзошло прогнозируемую стоимость в 120–180 тысяч долларов.
Автором произведения стала Ai-Da — первый в мире реалистичный гуманоидный робот-художник, создающий произведения искусства.
По словам представителей аукционного дома, это событие стало важной вехой для современного искусства и указывает на возрастающее влияние технологий искусственного интеллекта на мировой рынок искусства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2184846-pervaya-kartina-narisovannaya-robotom-byla-prodana-na-aukcione-za-rekordnuyu-summu/