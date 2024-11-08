Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая картина, нарисованная роботом, была продана на аукционе за рекордную сумму

Опубликовано:

Робот Ai-Da
Робот Ai-Da. Фото: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

Первое произведение искусства, нарисованная гуманоидным роботом Ai-Da, было продано на аукционе за миллион долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На аукционе в Нью-Йорке продан портрет математика Алана Тьюринга, созданный человекоподобным роботом-художником. Полотно под названием "AI God. Портрет Алана Тьюринга", высотой 2,2 метра, ушло за 1,08 млн долларов, что превзошло прогнозируемую стоимость в 120–180 тысяч долларов.

Автором произведения стала Ai-Da — первый в мире реалистичный гуманоидный робот-художник, создающий произведения искусства.

По словам представителей аукционного дома, это событие стало важной вехой для современного искусства и указывает на возрастающее влияние технологий искусственного интеллекта на мировой рынок искусства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2184846-pervaya-kartina-narisovannaya-robotom-byla-prodana-na-aukcione-za-rekordnuyu-summu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie