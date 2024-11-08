Первая картина, нарисованная роботом, была продана на аукционе за рекордную сумму

Первое произведение искусства, нарисованная гуманоидным роботом Ai-Da, было продано на аукционе за миллион долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На аукционе в Нью-Йорке продан портрет математика Алана Тьюринга, созданный человекоподобным роботом-художником. Полотно под названием "AI God. Портрет Алана Тьюринга", высотой 2,2 метра, ушло за 1,08 млн долларов, что превзошло прогнозируемую стоимость в 120–180 тысяч долларов.

Автором произведения стала Ai-Da — первый в мире реалистичный гуманоидный робот-художник, создающий произведения искусства.

По словам представителей аукционного дома, это событие стало важной вехой для современного искусства и указывает на возрастающее влияние технологий искусственного интеллекта на мировой рынок искусства.