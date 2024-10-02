Эксперты предсказали, что в 2025 году в массовую продажу поступят помощники на базе ИИ

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI делает ставку на то, что в следующем году помощники на базе ИИ поступят в массовую продажу, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Руководство OpenAI считает, что помощники на базе искусственного интеллекта выйдут в массовую продажу уже к 2025 году, поскольку технологические группы, включая Google и Apple, стремятся предоставить потребителям так называемых ИИ-агентов.

ИИ-агенты, способные рассуждать и выполнять сложные задачи за людей, стали новым направлением для конкуренции технологических компаний, стремящихся извлечь прибыль из быстроразвивающейся технологии.

"Мы хотим сделать возможным взаимодействие с ИИ всеми способами, которыми вы взаимодействуете с другим человеком. Я считаю, что 2025 год станет годом, когда ИИ-агенты, наконец, станут массовым явлением", — сказал Кевин Вайль, директор по продуктам OpenAI.