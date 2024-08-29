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Руководство Google заявило, что ИИ Gemini скоро вновь начнет генерировать изображения людей

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Логотипы Google и Gemini
Логотипы Google и Gemini. Иллюстративное фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Руководство Google заявило, что искусственный интеллект Gemini вновь готов работать с графическими файлами и генерировать изображения людей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В Google сообщили, что возможность генерировать изображения людей появится в Gemini в ближайшие дни. У англоязычных пользователей также будет ранний доступ к платным сервисам Gemini Advanced, Business и Enterprise.

"Мы работали над техническим усовершенствованием продукта, а также над четкими принципами работы системы", — заявил Дэйв Ситрон, старший директор по управлению продуктами в Google.

По его словам, последняя модель ИИ Imagen 3, которая лежит в основе Gemini, позволила компании добиться значительного прогресса в обеспечении лучшего пользовательского опыта при создании изображений людей.

Генератор изображений не позволяет пользователям создавать фотореалистичные, идентифицируемые лица, изображения несовершеннолетних, а также чрезмерно кровавые, жестокие или сексуальные сцены.

В феврале Google приостановила работу функции генерации изображений людей после того, как пользователи указали на то, что Gemini создает исторически неточные изображения, включая немецких солдат нацистской эпохи с расовыми различиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2154826-rukovodstvo-google-zayavilo-chto-ii-gemini-skoro-vnov-nachnet-generirovat-izobrazheniya-lyudey/

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