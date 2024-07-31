OpenAI представила голосовую функцию ChatGPT Plus для избранных пользователей

OpenAI представила избранному количеству пользователей ChatGPT Plus новую функцию улучшенного голосового помощника, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания заявила, что новая функция предлагает вести с искусственным интеллектом непринужденные беседы в режиме реального времени, при этом у пользователя будет возможность в любой момент прервать беседу. Голосовой помощник способен оказать эмоциональную поддержку и правильно отреагировать на настроение пользователя.

OpenAI продолжит предоставлять доступ к новым функциям в течение следующих нескольких недель. Предполагается, что все пользователи версии Plus смогут протестировать голосового помощника уже осенью. В будущем у сервиса появится возможность совместного использования подписки.

Голосовые возможности GPT-4o, последней модели OpenAI, представленной в мае, были протестированы с использованием 100 команд на 45 разных языках. GPT-4o был обучен говорить только четырьмя предустановленными голосами, чтобы защитить конфиденциальность актеров озвучивания.

Кроме того, система заблокировала возможность обучить ИИ говорить голосом, который не был предустановлен на этапе разработки, чтобы предотвратить использование ИИ в мошеннических схемах.

OpenAI также заблокировала возможность использования аудиофайлов, защищенных авторским правом, включая музыку. Кроме того, для пользователей закрыт доступ к использованию жестокого или вредоносного контента.