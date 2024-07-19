OpenAI объявила о выпуске мини-версии ChatGPT, более доступной для разработчиков

OpenAI объявила о выпуске мини-версии чат-бота с искусственным интеллектом, которая получила название GPT-4o mini, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания OpenAI представила облегченную и более экономичную версию своей самой мощной модели GPT-4o. Это может означать, что в ближайшее время пользователям будет доступно еще больше приложений на базе ИИ.

Новая модель GPT-4o mini умнее, но на 60% дешевле, чем GPT-3.5 Turbo. Это хорошая новость для разработчиков, создающих приложения на моделях OpenAI. GPT-4o mini стоит 15 центов за 1 млн входных токенов (единицу информации, которую использует модель ИИ). Также разработчики могут получить 1 млн выходных токенов за 60 центов. Это эквивалентно 2500 страницам в книге, заявили в OpenAI.

"Мы ожидаем, что GPT-4o mini значительно расширит спектр приложений, созданных с использованием ИИ, сделав искусственный интеллект гораздо более доступным", — говорится в заявлении OpenAI.

Новая модель искусственного интеллекта обучена на данных, охватывающих период до октября 2023 года.