Bloomberg: Шкалу оценки развитости искусственного интеллекта разработали в OpenAI

Компания OpenAI разработала собственную шкалу оценки прогресса, которого достигает генеративный искусственный интеллект в процессе развития, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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OpenAI, компания-разработчик чат-бота ChatGPT, создала пятиуровневую шкалу для отслеживания прогресса в разработке программного обеспечения с искусственным интеллектом, который сможет превзойти возможности людей. Стартап стремится помочь людям лучше понять перспективы будущего с участием ИИ.

По данным Bloomberg, руководство компании ознакомило сотрудников с данной шкалой в начале этой недели. На данный момент ИИ находится на первом уровне, который можно охарактеризовать как уровень взаимодействия с людьми на разговорном языке.

Источники сообщают, что на встрече обсуждалось, что модель GPT-4 уже обладает некоторыми навыками, способными поднять ИИ до следующего уровня, подобного человеческому мышлению.

На третьем уровне системы ИИ смогут выполнять конкретные действия вместо человека. На четвертом уровне ИИ сможет разрабатывать инновационные проекты. Пятый, самый продвинутый уровень, предполагает, что ПО сможет выполнять работу целых организаций.