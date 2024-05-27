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Илон Маск заявил, что его стартап xAI выпустит суперкомпьютер для ИИ

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Мужчина в черной кофте
Илон Маск. Фото: WPA Pool/Getty Images

Илон Маск заявил, что его стартап xAI займется разработкой суперкомпьютера, который будет поддерживать работу чат-бота с искусственным интеллектом Grok, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Маск сообщил, что планирует запустить суперкомпьютер к осени 2025 года, и добавил, что xAI может сотрудничать с Oracle в этом проекте. Журналисты уточняют, что предприниматель сделал это заявление во время майской встречи с инвесторами, однако получить официальный комментарий от Маска или представителей xAI не удалось.

Маск основал xAI в прошлом году, чтобы составить конкуренцию OpenAI, которая получила значительную поддержку от Microsoft. Маск был соучредителем OpenAI, но вышел из проекта после конфликта с руководителем компании Сэмом Альтманом.

В настоящее время Илон Маск подал судебный иск против OpenAI, обвиняя компанию-разработчика самого популярного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в нарушении обязательств, связанных с безопасной разработкой искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2107353-ilon-mask-zayavil-chto-ego-startap-xai-vypustit-superkompyuter-dlya-ii/

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