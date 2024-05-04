Microsoft запретит полиции США использовать свой ИИ для распознавания лиц

Microsoft приняла решение о запрете использования искусственного интеллекта для распознавания лиц полицейскими управлениями в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В обновленном кодексе использования службы Azure, компания также указала, что интеграция с OpenAI не должна применяться правоохранительными органами для технологии распознавания лиц, включая установку на мобильных камерах и видеорегистраторах.

Служба Azure OpenAI предоставляет корпоративным клиентам доступ к большим языковым моделям OpenAI и полностью контролируется Microsoft. Доступ к этой службе предоставляется только клиентам, уже имеющим партнерские отношения с компанией.

В то время как на прошлой неделе компания Axon, производящая технологии для правоохранительных органов, представила программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, позволяющее полиции автоматизировать свою работу.

Продукт, названный Draft One, по заявлениям компании, представляет собой революционное программное обеспечение, которое в считанные секунды составляет высококачественные полицейские отчеты.