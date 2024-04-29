Oracle внедрит генеративный ИИ в свои облачные технологии

Американский производитель облачной инфраструктуры Oracle внедрит в свою работу функции генеративного искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Oracle внедрит возможности генеративного искусственного интеллекта в облачную инфраструктуру в дополнение к уже встроенному в систему традиционному искусственному интеллекту.

"Классический ИИ очень хорош с точки зрения обнаружения закономерностей или прогнозирования чисел. Генеративный ИИ не может справляться с этими функциями, но может принести пользу в другом направлении", — сказал CNBC Ронди Нг, исполнительный вице-президент по разработке приложений Oracle.

Поэтому, по его словам, компания объединила две функции, чтобы одновременно обнаруживать закономерности и генерировать данные.

В марте Oracle анонсировала планы внедрения дополнительных функций генеративного искусственного интеллекта, встроенных в приложения в сфере финансов, цепочки поставок, управления персоналом, продаж, маркетинга и обслуживания.

По данным руководства Oracle, возможности генеративного искусственного интеллекта могут выполнять такие задачи, как создание финансовых отчетов и составление объявлений о вакансиях, повышение производительности и снижение затрат на бизнес.