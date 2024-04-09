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Эксперт: ИИ окажет на человечество такое же влияние, как электричество и интернет

Опубликовано:

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Председатель совета директоров JPMorgan Джейми Даймон заявил, что ИИ окажет на человечество такое же влияние, как электричество, печатный станок и компьютеры, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Даймон выбрал искусственный интеллект основной темой для рассуждения в своем ежегодном письме акционерам. Традиционно председатель совета директоров JPMorgan делает обзор проблем, с которыми сталкивается крупнейший по объему активов банк США. Помимо геополитических рисков и вопросов регулирования в этом году особое внимание было уделено искусственному интеллекту.

"Хотя мы пока не знаем, с какой скоростью ИИ изменит наш бизнес — или как он повлияет на общество в целом — мы полностью убеждены, что последствия будут экстраординарными", — сказал Даймон.

По его словам, воздействие, возможно, будет таким же преобразующим, как и влияние некоторых крупнейших технологических изобретений, случившихся в последние несколько сотен лет. В качестве примера он привел печатный станок, паровой двигатель, электричество, компьютеры и интернет

По словам Даймона, в настоящее время в JPMorgan работают более двух тысяч сотрудников, занятых в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Также компания наняла специалистов по обработке данных, которые работают над 400 приложениями, включая обнаружение мошенничества, маркетинг и контроль рисков.

Даймон считается одним из самых успешных лидеров в области финансов, а его ежегодное письмо инвесторам принято воспринимать всерьез.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2081390-ekspert-ii-okazhet-na-chelovechestvo-takoe-zhe-vliyanie-kak-elektrichestvo-i-internet/

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