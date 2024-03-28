Обладатели iPhone стали объектами фишинговой атаки в США

Обладатели iPhone стали объектами фишинговой атаки. Пользователи массово получают сообщения о смене пароля, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Согласно новому отчету Krebs on Security, пользователи Apple стали объектом тщательно продуманной фишинговой атаки, целью которой является получение доступа к паролям, а также дальнейшая блокировка устройств. В некоторых случаях мошенники даже звонили отдельным лицам и выдавали себя за службу поддержки Apple.

Предположительно, атака мошенников начинается с отправки якобы системных уведомлений с просьбой сбросить пароль Apple ID. Так как полученные сообщения представляют собой системные уведомления, пользователи не могут ничего сделать со своими телефонами до тех пор, пока они не одобрят или не отклонят запрос. Однако на этом атака не заканчивается.

Даже если пользователи отклоняют все запросы, мошенники звонят, притворяясь сотрудниками службы поддержки Apple. Более того, они используют технологии, с помощью которых их номер высвечивается на iPhone как реальный номер Apple.

Компания Apple отказалась комментировать фишинговые атаки, вместо этого перенаправив журналистов к одной из статей службы поддержки, посвященной распознаванию фишинговых атак.