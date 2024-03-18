Илон Маск опубликовал исходный код чат-бота Grok

Илон Маск выложил в публичный доступ исходный код чат-бота с искусственным интеллектом Grok, разработанный командой соцсети X, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания Маска xAI создала Grok-1, модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который был опубликован на официальном сайте компании.

"Мы делаем публичной архитектуру нашей модели Grok-1, состоящей из 314 млрд параметров", — заявили в компании.

Данное событие называют еще одним ходом Маска в противостоянии с OpenAI, компанией-разработчиком ChatGPT.

В конце февраля Маск подал в суд на OpenAI и гендиректора Сэма Альтмана, утверждая, что многолетнее партнерство OpenAI с Microsoft предает основополагающую цель компании, которая состояла в том, чтобы приносить пользу человечеству, а не прибыль инвесторам.

В иске говорится о нарушении контракта, нарушении обязанностей сторон и недобросовестной деловой практике. Миллиардер также попросил, чтобы OpenAI открыли свои исследования и технологии для общественности.

В 2015 году Маск был одним из основателей OpenAI, в дальнейшем покинув проект.