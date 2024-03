Ученые: ИИ негативно влияет на качество жизни работающих людей

Новое исследование ученых показало, что использование искусственного интеллекта на рабочем месте способно негативно сказаться на качестве жизни работающих людей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Исследование независимой организации Institute for the Future of Work показало, что использование новых технологий на рабочем месте, включая трекеры, роботов и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, негативно влияет на качество жизни людей.

Опросив более шести тысяч человек, исследователи проанализировали влияние технологий на благосостояние работников.

Авторы обнаружили, что чем больше работников подвергались воздействию технологий трех категорий: программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и машинное обучение; устройства наблюдения (носимые трекеры) и робототехника, тем хуже было здоровье и благополучие сотрудников.

Напротив, использование давно зарекомендовавших себя информационно-коммуникационных технологий, таких как ноутбуки, планшеты и системы обмена мгновенными сообщениями на работе, как правило, оказывает более положительное влияние на благополучие.

"Мы обнаружили, что качество жизни улучшалось по мере увеличения частоты взаимодействия с ИКТ, тогда как качество жизни ухудшалось по мере увеличения частоты взаимодействия с новыми технологиями на рабочем месте", — говорится в отчете.

Хотя авторы не исследовали причины напрямую, они отметили, что их выводы согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что новые технологии могут усугубить нестабильность на рынке труда, а также лишить некоторых сотрудников автономии, что негативно скажется на качестве их жизни.