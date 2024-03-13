Google ввела ограничения для собственного чат-бота с ИИ Gemini

Google запретит собственному чат-боту с ИИ Gemini отвечать на вопросы пользователей, касающиеся предстоящих выборов в США и Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Представители Google заявили, что компания ограничила список вопросов, на которые чат-бот Gemini будет отвечать пользователям в США и Индии. В частности, это связано с вопросами, касающимися грядущих выборов.

Данные ограничения являются частью мер, которые компания предприняла для защиты пользователей от дезинформации, поскольку весной этого года миллионы граждан Индии будут голосовать на всеобщих выборах, а в ноябре американцы будут выбирать следующего президента.

"Такие важные события требуют предосторожности, поэтому мы ввели ограничения на типы запросов, связанных с выборами. Gemini не будет отвечать на данные запросы.

Мы серьезно относимся к своей ответственности за предоставление высококачественной информации и постоянно работаем над улучшением систем безопасности", — говорится в официальном заявлении компании.

Это заявление прозвучало всего через несколько недель после того, как Google была вынуждена приостановить действие функции генерации изображений в своей модели ИИ. Пользователи обнаружили, что ИИ от Google генерирует исторически неточные, а иногда и оскорбительные изображения.