Apple заблокировала учетную запись Epic Games в App Store

Apple заблокировала учетную запись компании-разработчика видеоигр Epic Games в App Store после неоднозначной публикации гендиректора Epic в X, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Apple закрыла учетную запись разработчика видеоигр Epic, заблокировав возможность компании создать собственный магазин Epic Games Store для iOS. Это произошло после того, как генеральный директор Epic Тим Суини начал критиковать действия Apple на своей странице в соцсети X.

"Apple мстит Epic за то, что мы высказываемся против несправедливых и незаконных действий Apple. Точно так же они поступают и с другими разработчиками. И это происходит снова и снова", — заявили представители Epic Games.

В Apple подтвердили, что именно публикации Суини в соцсети X стали одной из основных причин блокировки Epic Games Store.

По мнению журналистов, последней каплей для Apple стал твит Суини, в котором он ставит под сомнение основные ценности Apple. Так, Суини раскритиковал монополию Apple в магазинах приложений, цифровых платежах и браузерах. Он проиллюстрировал свой пост фотографиями основателей компании Стива Джобса и Стива Возняка, намекая на то, что они могли не одобрить нынешнюю политику компании.