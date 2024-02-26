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Лазерные проекторы появятся в электрокарах китайского производства

Опубликовано:

Электромобиль
Электромобиль. Фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Ведущий китайский производитель лазерных кинопроекторов готовится к сотрудничеству с производителями электрокаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Appotronics, поставщик лазерных дисплеев, сотрудничающий с 30% кинотеатров Китая и занимающий 80%-ную долю рынка страны в области лазерных кинопроекторов, теперь будет сотрудничать с производителями электрокаров. Благодаря этому пассажиры электромобилей смогут смотреть кино на крупных экранах прямо во время поездки.

Лазерные проекторы также смогут проецировать информацию о маршруте на лобовые стекла водителей и передавать персонализированные сообщения пешеходам через фары автомобиля, например, предупреждения "Стоп" для пешеходов в наушниках.

Основатель и председатель компании Ли И надеется, что от 10 до 30% доходов компании уже в этом году будут приходиться на сотрудничество с производителями электрокаров. Аналитики ожидают, что доходы группы вырастут на 25%, до 3 млрд юаней (420 млн долларов США).

"Конкуренция на рынке электромобилей становится более жесткой. Это открывает для нас новые возможности", — заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2062975-lazernye-proektory-poyavyatsya-v-elektrokarah-kitayskogo-proizvodstva/

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