Google исправит ошибки в работе чат-бота Gemini

Google внесет изменения в работу чат-бота с искусственным интеллектом после критики, прозвучавшей со стороны пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Пользователи заявили, что чат-бот Gemini от Google генерирует недостаточно точные изображения исторических личностей из-за страха компании получить обвинения в расизме и сексизме.

Так, например, по запросу сгенерировать изображения отцов-основателей Америки чат-бот выдает изображения женщин и представителей коренных народностей, хотя официальная наука выделяет в данную группу личностей, разработавших Конституцию США, а именно: Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Александра Гамильтона, Джона Джея, Томаса Джефферсона, Джеймса Мэдисона и Джорджа Вашингтона.

Компания заявила, что чат-бот все еще не натренирован выдавать точные ответы на некоторые запросы.

"Создание изображений с помощью искусственного интеллекта Gemini действительно привлекает широкий круг людей. И в целом это хорошо, ведь люди по всему миру используют его. Но иногда изображения не соответствуют исторической действительности", — сказал Джек Кравчик, старший директор Gemini Experiences.

В компании заявили, что работают над тем, чтобы чат-бот мог разрабатывать более точные изображения.