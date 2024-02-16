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OpenAI запустила нейросеть Sora, генерирующую видео по описанию

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI представила нейросеть Sora, позволяющую создавать видео на основе текстового описания, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Sora – не первая нейросеть, способная генерировать видео, опираясь на описание, данное пользователем. До этого такими функциями обладали чат-боты от Google, Meta и стартапа Runway ML. Однако высокое качество видео и точность воспроизведения пользовательских запросов сильно отличает новый продукт OpenAI от конкурентов.

Данный инструмент пока еще не доступен публично. OpenAI сообщила лишь ограниченную информацию о том, как он был создан. Компания также не раскрыла, какие источники изображений и видео использовались для обучения Sora.

В OpenAI сообщили, что в настоящее время компания обсуждает новую нейросеть с художниками, политиками и другими экспертами, прежде чем представить новый инструмент публике.

"Мы работаем с экспертами, исследующими дезинформацию, а также опасность контента, разжигающего ненависть. Нам также необходимо разработать инструменты, помогающие обнаружить, что тот или иной контент был создан именно в Sora", - сообщили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2061337-openai-zapustila-neyroset-sora-generiruyuschuyu-video-po-opisaniyu/

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