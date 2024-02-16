OpenAI запустила нейросеть Sora, генерирующую видео по описанию

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI представила нейросеть Sora, позволяющую создавать видео на основе текстового описания, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Sora – не первая нейросеть, способная генерировать видео, опираясь на описание, данное пользователем. До этого такими функциями обладали чат-боты от Google, Meta и стартапа Runway ML. Однако высокое качество видео и точность воспроизведения пользовательских запросов сильно отличает новый продукт OpenAI от конкурентов.

Данный инструмент пока еще не доступен публично. OpenAI сообщила лишь ограниченную информацию о том, как он был создан. Компания также не раскрыла, какие источники изображений и видео использовались для обучения Sora.

В OpenAI сообщили, что в настоящее время компания обсуждает новую нейросеть с художниками, политиками и другими экспертами, прежде чем представить новый инструмент публике.

"Мы работаем с экспертами, исследующими дезинформацию, а также опасность контента, разжигающего ненависть. Нам также необходимо разработать инструменты, помогающие обнаружить, что тот или иной контент был создан именно в Sora", - сообщили в компании.