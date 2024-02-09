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Google провела ребрендинг чат-бота с искусственным интеллектом Bard

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Логотип Google на здании
Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images

Google объявила о крупном ребрендинге своего чат-бота с искусственным интеллектом Bard. Теперь у чат-бота новое название и новое приложение, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Bard, главный конкурент ChatGPT от OpenAI, теперь называется Gemini, так же, как и набор моделей искусственного интеллекта, на которых основан этот чат-бот.

Компания Google также объявила, что теперь пользователи могут получить доступ к инструментам искусственного интеллекта в обновленном формате. С 8 февраля пользователи Android могут загрузить новое специальное приложение Android для использования Gemini, а обладатели iPhone могут воспользоваться Gemini в приложении Google на iOS.

Этот ребрендинг, официально объявленный Google, подчеркивает стремление компании к развитию в области искусственного интеллекта и её готовность вкладывать в неё ресурсы.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи подчеркнул приверженность компании развитию искусственного интеллекта.

По словам Пичаи, в конечном итоге Google планирует предоставить пользователям искусственный интеллект, который сможет выполнять всё больше задач. Он выразил убеждение, что помощник с искусственным интеллектом сможет значительно повысить производительность каждого человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2060092-google-provela-rebrending-chat-bota-s-iskusstvennym-intellektom-bard/

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