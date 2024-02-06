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Британия инвестирует 125 млн долларов в искусственный интеллект

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Британское правительство инвестирует 125 млн долларов в решение проблем, связанных с искусственным интеллектом, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Данная сумма будет направлена на помощь регулирующим органам и университетам в борьбе с угрозами, связанными с искусственным интеллектом. Кроме того, Великобритания продолжает следовать амбициозной цели и стремиться к званию мирового лидера в области новых технологий.

По данным правительства, почти 90 млн фунтов стерлингов (112 млн долларов) будут использованы для запуска девяти новых исследовательских центров в университетах по всей Великобритании, а также для партнерства с США в сфере ответственного использования ИИ.

10 млн фунтов стерлингов (12 млн долларов) будут направлены на финансирование регулирующих органов, а 19 млн фунтов стерлингов (23 млн долларов) планируют потратить на реализацию 21 проекта, связанного с машинным обучением.

"Мы быстро начали осознавать риски, которые может представлять ИИ. Это открывает путь к тому, чтобы Великобритания стала одной из первых стран в мире, которая безопасно воспользуется преимуществами ИИ", — заявила государственный секретарь по науке, инновациям и технологиям Мишель Доунлан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2059337-britaniya-investiruet-125-mln-dollarov-v-iskusstvennyy-intellekt/

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